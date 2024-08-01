Завтра с утра центр города будет перекрыт

Центр Екатеринбурга будет перекрыт 2 августа в связи с празднованием Дня ВДВ.

Как сообщили «Новому Дню» в ГАИ Екатеринбурга, в пятницу состоится праздничное шествие по проезжей части от площади Труда до площади Советской Армии к мемориалу «Черный тюльпан», оно начнется в 09:30.

В связи с этим будет ограничено движение транспорта в период с 09:30 до 10:30 по улицам: проспект Ленина – от ул. 8 Марта до ул. Луначарского; ул. Луначарского – от проспекта Ленина до ул. Первомайская.

Госавтоинспекция призывает екатеринбуржцев и гостей города быть внимательными и планировать маршруты движения заранее, с учетом вводимых ограничений. Автоинспекторы будут обеспечивать безопасность дорожного движения на протяжении всего дня.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube