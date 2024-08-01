АО «ГАЗЭКС» опровергает информацию о том, что до взрыва в доме на Сибирской, 81, проводилась проверка оборудования

АО «ГАЗЭКС» опровергает информацию о том, что до взрыва в доме на Сибирской, 81, проводилась проверка оборудования.

«В четверг заявок в АО «ГАЗЭКС» не поступало, сотрудники компании сегодня там не работали», – заявили РИА «Новости» в пресс-службе снабжающей организации.

В четверг в СМИ появилась информация со ссылкой на местных жителей о якобы двух «газовщиках», которых видели возле взорвавшегося дома за 15 минут до происшествия.

«Официально можем сообщить, что сегодня заявок в газовую службу по адресу, где случилось ЧП, не поступало. Сотрудники «ГАЗЭКС» в данном доме сегодня не работали. Это точно не наши люди», – отметили в компании.

По последним данным МЧС, спасено 10 человек, в том числе пять детей. Из пострадавшего дома и соседних эвакуировано 70 жильцов, их разместили в гостинице.

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев заявил, что для пострадавших будет выделено 30 квартир.

По факту обрушения части дома возбуждено уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Екатеринбург, Елена Васильева

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