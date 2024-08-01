В Кольцово задерживают два рейса Red Wings

В Кольцово задерживают два рейса авиакомпании Red Wings, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. Один должен вылететь в Ставрополь, другой – в Астрахань. Первый задерживают на 16 часов, второй – на 4 часа.

Причина задержки обоих рейсов – позднее прибытие воздушных судов. «Пассажиров, вылетающих рейсом до Ставрополя, планируют разместить в гостинице. Оказание комплекса услуг пассажирам находится на контроле Уральской транспортной прокуратуры», – сообщили в ведомстве.

Екатеринбург, Елена Сычева

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