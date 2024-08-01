Из-под завалов в Нижнем Тагиле извлекли погибшую

В ходе разборов завалов рухнувших двух подъездов в жилом доме в Нижнем Тагиле найдена первая жертва. В сообщении пресс-службе МЧС по Свердлвской области говорился, что погибшая извлечена из-под обломков. Поисково-спасательная операция продолжается. На месте работает 9 расчетов кинологов.

Напомним, что взрыв газа в жилом доме в Нижнем Тагиле произошел в районе полудня. Из-под завалов спасатели достали 12 человек, в том числе детей.

Нижний Тагил, Елена Васильева

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