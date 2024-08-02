Умная техника помогает энергетикам готовиться к зиме (ВИДЕО)

Специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании продолжают подготовку к зиме. 1 августа они провели гидравлические испытания квартальных трубопроводов в Малахитовом переулке с помощью мобильной установки.

Энергетики готовятся к зиме

Заместитель начальника Чкаловского района тепловых сетей Роман Ахмадеев рассказал журналистам, что проведение гидравлических испытаний является одним из самых важных мероприятий при подготовке к отопительному сезону. «Гидравлические испытания проводятся с целью проверки прочности и плотности тепловых сетей. Сегодня мы испытываем квартальные теплосети от ЦТП «Малахитовый, 8а» протяженностью 2896 метров. От него запитаны 9 многоквартирных домов и школа. Преимущество мобильной установки заключается в том, что во время испытаний потребитель не остается без горячей воды», – рассказал специалист. Проведение таких испытаний в разных районах города началось после окончания отопительного сезона и продлится до конца августа.

Мастер производственного участка по обслуживанию квартальных тепловых сетей РТС ЕТК Олег Копылов пояснил, как работает современная техника: «На данный момент мы произвели испытания подающего трубопровода диаметром 200 мм. До 2017 года, до появления мобильных установок, мы прессовались от ТЭЦ-19. Там были насосы, которые давили на все сети, и было очень сложно выявить повреждения из-за очень большой протяженности теплосетей. Сейчас при помощи мобильной станции мы прессуем сети кварталами, район небольшой, и можно очень быстро выявить, где именно есть повреждения. Для испытаний мы используем давление в 10 атмосфер, это 1,25 от рабочего».

Добавим, мобильные комплексы для диагностики трубопроводов изготовлены по индивидуальному заказу. Такая машина представляет собой двигатель, насос и компьютер, с помощью которого специалисты на безопасном расстоянии управляют оборудованием и подъемом давления.

Екатеринбург, Елена Владимирова, Степан Фатхиев

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