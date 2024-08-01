В Нижний Тагил прибыла спецгруппа из центрального аппарата МЧС РФ

В Нижний Тагил прибыла оперативная группа центрального аппарата МЧС России. Бортом Ил-76 специалисты во главе с замминистра Ильей Денисовым добрались до Екатеринбурга, потом вертолетом ИЧС – до места происшествия. В числе прочих в Нижнем Тагиле будет работать аэромобильная группировка отряда «Центроспас», психологи Центра экстренной психологической помощи и кинологи.

Разбор завалов двух подъездов жилого дома, где взорвался газ, продолжается. Корреспондет «Нового Дня» с места событий сообщает, что несколько минут назад спасатели достали еще двух девочек. Официально данная информация пока не подтверждена.

Нижний Тагил, Елена Васильева

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