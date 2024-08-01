Стало известно, какие выплаты получат жильцы обрушившегося дома в Нижнем Тагиле

Губернатор свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о выплатах жителям дома в Нижнем Тагиле, где произошло обрушение. Пострадавшие, состояние которых оценивается как тяжелое или средней тяжести, получат по 600 тысяч рублей. Семьи погибших получат по 1,5 млн. Выплата тем, кому причинен легкий вред здоровью, – 300 000 рублей.

Что касается выплат за поврежденное имущество, то при его частичной утрате бюджет выплатит жителям дома по 75 тысяч рублей, при полной – 150 тысяч.

«Предусмотрена денежная выплата на приобретение или строительство жилого помещения от 2,86 млн до 4,68 млн рублей в зависимости от количества членов семьи», – уточняется в документе.

Также предусмотрена единовременная матпомощь в 15 тысяч рублей.

Екатеринбург, Елена Сычева

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