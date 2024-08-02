Таможенники не дали уральцу вывезти из страны старинный крест (ФОТО)

Кольцовские таможенники не позволили пассажиру рейса Екатеринбург – Анталья вывезти за границу литой крест с изображением распятия, предположительно старинный. Мужчина пояснил, что возит с собой крест, который подарил ему отец, в качестве оберега. О необходимости декларирования пассажир не знал, с таможенными правилами не знаком.

Таможенники отправили находку на экспертизу, и она установила, что крест изготовлен во второй половине XIX века из медного сплава и является культурной ценностью. Для вывоза такого предмета за границу требуются разрешительные документы, у владельца таковых не оказалось. Возбуждено дело об административном правонарушении. Пассажир может вернуть свой оберег, но только после оплаты штрафа.

«Для того чтобы провезти через таможенную границу культурную ценность – предметы, изготовленные более 50 лет назад, необходимо разрешение Министерства культуры РФ с обязательным оформлением пассажирской таможенной декларации в «красном» коридоре», – пояснил и.о. начальника таможенного поста «Аэропорт Кольцово (пассажирский)» Сергей Большанин.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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