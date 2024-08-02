На Урале стали дешевле овощи и подорожали сосиски

На этой неделе в Свердловской области снизилась цена на «борщевой набор», но стали дороже некоторые продукты животного происхождения.

Как сообщает Свердловскстат, сразу на 2,5% дороже стали сосиски и сардельки – сейчас они стоят в среднем 543 рубля за 1 кг. Примерно на 0,5% выросли в цене за неделю свинина и говядина – до 351 и 579 рублей соответственно. Копченая колбаса стоит в среднем 697 рублей за кило, вареная – 533. Курица стала дороже на 1% и стоит 203 рубля за кило.

Картофель тоже прибавил в цене – сейчас за 1 кг просят в среднем 65,5 рубля, зато остальные овощи продолжают дешеветь. Цена на огурцы за неделю снизилась сразу на 8,5% и составила 122 рубля, на капусту – на 6% (46,5 рубля), на свеклу – на 4% (68,5 рубля), на морковь – на 2,5% (74 рубля).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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