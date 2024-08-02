Юным самбистам из Горловки провел мастер-класс двукратный чемпион мира

Воспитанники Горловского отделения СШ «Динамо» из Донецкой Народной Республики приехали на каникулы в Свердловскую область.

По сложившейся традиции, при поддержке партийного проекта «Za самбо» и СШ единоборств юные самбисты приехали в Верхнюю Пышму на экскурсию во Дворец самбо.

«Дворец самбо Верхней Пышмы – одна из самых комфортных площадок для занятий борьбой в России. Мы с большим удовольствием проводим экскурсии для наших гостей из Донецкой Народной Республики. В прошлом месяце к нам приезжали самбисты из г. Торез, сегодня – из г. Горловка. Такие экскурсии и мастер-классы от чемпионов мира по самбо уже стали для нашего региона традиционными», – рассказал координатор проекта «Za самбо» в Свердловской области Алексей Свалов.

С историей Свердловской федерации самбо, заслугами Клуба самбо Верхней Пышмы и работой Дворца самбо ребят познакомил заслуженный тренер России, генеральный директор Клуба самбо Верхней Пышмы Валерий Стенников.

Мастер-класс по самбо для ребят провел директор СШ единоборств, двукратный чемпион мира Тимур Галлямов. «Добиться звания двукратного чемпиона мира по самбо можно лишь упорным трудом. Видя, с какой самоотдачей вы выкладываетесь на тренировках, уверен, что среди вас уже есть будущие чемпионы», – отметил титулованный спортсмен.

Екатеринбург, Елена Васильева

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