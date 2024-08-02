Уральских подростков будут ловить на улице после 22:00

На следующей неделе в Екатеринбурге пройдут рейды, во время которых полиция и чиновники будут ловить нарушителей комендантского часа – то есть несовершеннолетних, гуляющих без сопровождения взрослых (родителей, опекунов, и других законных представителей) после 22:00 и до 06:00.

Родителей подростков, которых поймают во время комендантского часа, будут штрафовать – за неисполнение обязанностей по воспитанию. Размер штрафа от 1000 до 5000 рублей.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube