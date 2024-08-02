Уральское ГУ МЧС продлило штормовое предупреждение

В ближайшие 3 часа и до конца субботы, 3 августа, в Свердловской области ожидаются сильные дожди и ливни, крупный град.

Главное управление МЧС России по Свердловской области просит граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения.

Лучше отказаться от отдыха на природе и организации походов. Влажные, скользкие поверхности затрудняют и делают травмоопасным передвижение людей.

Владельцам частных домов советуют принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока.

Передвигаясь на личном транспорте, не надо пытаться переплыть подтопленные участки. Следует перестроиться в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратить движение. Включить аварийные огни и переждать ливень. В случае стремительного пребывания воды надо выйти из машины и отойти на возвышенный участок местности или в ближайшее здание.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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