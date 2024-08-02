Дети судей нарисовали, как видят своих родителей на работе (ФОТО)

В Свердловском областном суде открылась выставка детского рисунка, отвечающая на вопрос, как дети судей представляют себе профессию родителей.

Выставку разместили в фойе 1 этажа корпуса «Б». В ней приняли участие дети судей, работников аппаратов Свердловского областного суда, Арбитражного суда Свердловской области, районных/городских судов, мировых судей.

«Все представленные работы – детский образный взгляд на профессию мамы или папы, восприятие работы судьи как арбитра, разрешающего спор между сторонами, ищущего правильный выход в сложных ситуациях», – отметили в пресс-службе облсуда.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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