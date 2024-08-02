В Екатеринбурге идет подготовка к шестому фестивалю «Атмофест» – в этом году на новом месте (ФОТО)

В Екатеринбурге идет активная подготовка к шестому фестивалю «Атмофест». На этот раз он пройдет не на площади 1905 года, а на набережной Городского пруда.

«За 6 лет существования фестиваль «Атмофест» стал неотъемлемой частью Екатеринбурга и Дня города. Ежегодно произведениями ландшафтного искусства приходят насладиться тысячи жителей и гостей уральской столицы. С этого года такая возможность появится у гораздо большего количества людей, потому что сады останутся на новой, постоянной площадке фестиваля. Сейчас пространство активно благоустраивается: оборудован тротуар, установлено освещение, высаживаются деревья и кустарники. Территория станет частью единой прогулочной зоны вдоль Исети», – отметил в своем телеграм-канале мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

В этом году на набережной Городского пруда, у бывшей лодочной станции, высадят 183 дерева, более 2 тысяч кустарников и 6 тысяч многолетних растений. Кроме того, на площадке обустроят зоны для детей и места для отдыха.

Сады фестиваля посвящены Году семьи и Дню города. Их созданием занимаются 7 команд из России, Азербайджана и Перу. Откроется «Атмофест» 16 августа и будет работать по 25 августа.

Екатеринбург, Елена Васильева

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