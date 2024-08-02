УГГУ возглавил ученый-гидрогеолог из Москвы (ФОТО)

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков назначил исполняющим обязанности ректора УГГУ Глеба Батрака, ранее работавшего в Институте геоэкологии им. Е.М. Сергеева Российской академии наук (г. Москва).

Как сообщили в пресс-службе УГГУ, Глеб Батрак в 1996 году окончил Московскую государственную геологоразведочную академию им. С. Орджоникидзе, в 1999 году – аспирантуру в Институте геоэкологии им. Е.М. Сергеева РАН. Специалист в области гидрогеоэкологии, имеет ученую степень кандидата геолого-минералогических наук. Автор более 60 научных работ.

Выступая перед коллективом Уральского горного университета, Глеб Игоревич подчеркнул, что воспринял как честь предложение возглавить старейший вуз Урала. Себя он презентовал как ученого, горного инженера и практикующего геолога.

Предназначение университета новый ректор видит в широкой кооперации с индустриальными партнерами и международными научными центрами. «Университет – это не только образовательный центр. Это узел, где будут пересекаться интересы важных отраслевых, финансовых, культурных пластов», – подчеркнул Батрак. Он отметил: интерес к добыче полезных ископаемых растет, при этом существует дефицит кадров в горной отрасли. Задача Уральского горного университета – готовить инженеров высокой квалификации, элиту Урала. Научные же интересы вуза будут сосредоточены на вопросах цифровизации горной отрасли.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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