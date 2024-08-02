Тишь, гладь да божья благодать – в Екатеринбурге прошел День ВДВ (ФОТО)

Сегодня десантники отметили 94-летие со дня основания ВДВ. В Екатеринбурге утро, по традиции, началось с полета легкомоторного самолета, с которого десантировались парашютисты прямо над центром города.

Днем на площади Советской Армии прошел митинг. У памятника «Черный тюльпан» собрались несколько тысяч свердловчан, мужчин и женщин, чтобы встретиться с товарищами по службе, вспомнить павших геров.

Поздравить десантников пришли вице-губернатор Олег Чемезов, министр спорта Леонид Рапопорт, глава местного отделения Союза журналистов Александр Левин, депутат Госдумы Андрей Кузнецов, его коллеги по заксобранию и другие.

В другой привычной локации празднования Дня ВДВ – парке Маяковского – сегодня было тихо.

Голубых беретов тут было немного, в основном, десантники приходили с семьями.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube