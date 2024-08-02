В Нижнем Тагиле из-под завалов достали тело мальчика

В Нижнем Тагиле при разборе завалов частично обрушившегося жилого дома на Сибирской, 81 спасатели достали еще одно тело. Это мальчик, уточнили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

На текущий момент трагедии унесла жизни шести человек, находившихся в доме во время взрыва газа. Пострадало 16.

Спасательная операция продолжается. Ведется разбор конструкций на уровне первого этажа.

Нижний Тагил, Елена Васильева

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