В Екатеринбурге крупный пожар в промзоне

В Екатеринбурге сотрудники МЧС ликвидируют крупный пожар. На улице Селькоровской горит административно-складское здание. На первом этаже находятся стеллажи с текстильной продукцией, внутри – баллоны с фреоном. Площадь пожара – 400 квадратных метров.

Самостоятельно на улицу вышли 20 человек.

На ликвидации возгорания работают 35 специалистов МЧС и 13 единиц техники, сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Васильева

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