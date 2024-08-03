На ЕКАДе водитель грузовика устроил крупное ДТП – пострадало 6 человек

Крупное ДТП под Екатеринбургом. 3 августа около 00:20 часов на 44 км ЕКАД Верхнепышминского района 41-летний водитель грузовика «Мерседес» отвлекся и въехал в стоящие на светофоре машины

«Тойота», «Мицубиси», «Лада» и «Фав».

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ГАИ по Свердловской области, в результате автоаварии травмы различной степени тяжести получили шесть человек, двое из которых дети: водитель и четыре пассажира «Тойоты», еще двое пострадавших из автомашины «Мицубиси». В настоящий момент медики оказывают им необходимую помощь.

На месте ДТП сотрудники Госавтоинспекции провели процессуальные действия. Водитель «Мерседес» пояснил автоинспекторам, что двигался из Казани в Екатеринбург, во время движения ненадолго увел взгляд от дороги и не заметил стоящие впереди автомобили, после чего почувствовал удар. Процедура освидетельствования показала, что мужчина был трезв. По факту происшествия полицией назначено проведение проверки.

Госавтоинспекция Свердловской области призывает водителей к неукоснительному соблюдению ПДД РФ и предельной бдительности. Напоминаем, что отвлечение внимания от управления транспортом недопустимо и зачастую приводит к трагедиям.

Екатеринбург, Елена Васильева

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