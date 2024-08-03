В садовом поселке мотоциклист сбил 7-летнего ребенка (ФОТО)

Семилетний мальчик получил травмы в СНТ «Медик» Полевского района – его сбил мотоциклист.

Как сообщили в пресс-службе областного УГИБДД, инцидент произошел 2 августа в 18:30. Мужчина 1972 г.р. на мотоцикле «SHINERAY FIREGUARD 250» ехал по дороге внутри садового товарищества, когда мальчик неожиданно выбежал на проезжую часть.

Ребенок с травмами головы, руки и туловища доставлен в медицинское учреждение.

Установлено, что мальчик был в гостях у бабушки, играл со своими сестрами около участка, а потом начал перебегать дорогу в сторону детской площадки.

У мотоциклиста водительский стаж 36 лет, к административной ответственности не привлекался. На месте происшествия сотрудниками полиции проведено освидетельствование водителя, которое показало, что он был трезв. В момент ДТП находился в мотошлеме.

Полевской, Елена Владимирова

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