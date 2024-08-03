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Суббота, 3 августа 2024, 16:06 мск

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На Эльмаше группа подростков избила школьника

Прокуратура Екатеринбурга начала проверку информации СМИ об избиении группой подростков 14-летнего школьника.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, инцидент произошел 1 августа на Эльмаше. Мальчика избивали руками и ногами, а один из нападавших снимал это на телефон. Прокуратура установит все обстоятельства случившегося. По результатам судебно-медицинского освидетельствования пострадавшего будет установлена степень тяжести причиненного ему вреда здоровью.

Видео избиения подростки сами выложили в интернет. Мама пострадавшего рассказала порталу е1.ru, что на ее сына могли напасть потому, что он неформал. Она утверждает, что ранее ее сын не был знаком с этими подростками, и добавила, что не стала подавать заявление в полицию, потому что не видит в этом смысла.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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