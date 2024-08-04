Свердловская ГАИ проводит рейд – выявлено уже шесть водителей, которые не должны были садиться за руль

Свердловская Госавтоинспекция проводит в выходные рейд по соблюдению ПДД и выявлению пьяных за рулем. Примечательно, что уже в первые часы акция показала высокую эффективность – выявлено сразу шесть человек, которые не имели права садиться за руль транспортных средств.

Так, в Нижнесергинском районе инспекторы ДПС остановили автомобиль «Мазда» под управлением мужчины 1975 г.р., у которого имелись явные признаки опьянения. Процедура освидетельствования на трезвость показала наличие 1,526 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, то есть водитель был пьян. Гражданин пояснил стражам порядка, что ранее отдыхал с супругой в природном парке «Оленьи ручьи», где употребил спиртные напитки, после чего сел за руль. В отношении автомобилиста полицейские составили административный материал по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ. Мужчине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок до 2 лет.

В Таборинском районе и поселке Белоярский наряды ДПС исключили из процесса движения двух лихачей, не имеющих прав на вождение. В первом случае автоинспекторы остановили 52-летнего байкера, который управлял мотоциклом, ИЖ Юпитер-5, во втором случае – 22-летнего тракториста, двигающегося на МТЗ 82. Оба водителя привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ, мужчинам грозит крупный штраф.

В городе Заречный пресечено управление траспортом лицом, ранее лишенным такого права. 63-летний водитель ВАЗ-2109

в 2023 году привлечен к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 264 УК РФ за неоднократное нетрезвое вождение и лишен права управления, срок которого еще не истек. На автомобилиста составлен административный материал по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ, предусматривающий наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, либо административного ареста на срок до 15 суток, либо обязательных работы на срок до 200 часов.

В Заречном от права управления за нетрезвое вождение отстранен водитель автомобиля ВАЗ21150, мужчина, 1965 г.р. Проведенная в отношении него процедура освидетельствования на состояние опьянения показала наличие 0,581 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

В Артемовском автоинспекторы пресекли пьяное вождение со стороны 56-летнего водителя автомашины «Фольксваген Пассат». Состояние опьянения в процессе управления транспортным средством установлено по результатам медосвидетельствования, обнаруживших наличие 0,895 мг паров этанола на литр выдыхаемого воздуха.

Оба лихача инспекторами ДПС отстранены от управления транспортными средствами и привлечены к административной ответственности по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ. Злостным нарушителям предстоят судебные разбирательства, лишение права управления транспортными средствами и значительные штрафы.

Госавтоинспекция требует от участников дорожного движения неукоснительного соблюдения ПДД и исключения фактов нетрезвого вождения, сообщает пресс-служба ГАИ по Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Васильева

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