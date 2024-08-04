Урал снова ждут сильные дожди

В воскресенье, 4 августа, Свердловскую область снова накроет непогода. Как сообщает пресс-служба МЧС Свердловской области, местами на Урале ожидаются сильные дожди. В Екатеринбурге осадки ожидаются в районе полудня и позже.

Температура воздух выше отметок в 20 градусов сегодня не поднимется.

В МЧС призывают уральцев быть бдительными и в случае возникновения ЧС звонить по телефону 101 или 112.

Екатеринбург, Елена Васильева

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