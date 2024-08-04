В Нижнем Тагиле утром машина влетела в дерево – водитель погиб на месте

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП со смертельным исходом в Нижнем Тагиле. Трагедия произошла 4 августа около 07.40 часов на Луганском проспекте.

По предварительным данным, водитель «Хендэ Акцент», мужчина, 1998 г.р., двигаясь на прямом участке дороги превысил скорость, потерял контроль над автомобилем, съехал с дороги и въехал в дерево на обочине.

В результате ДТП водитель иномарки погиб на месте. Пассажир, мужчина, 1999 г.р., с травмами различной степени тяжести госпитализирован в больницу.

Автоинспекторами установлено, что автомашиной управлял местный житель, имеющий стаж вождения 4 года, в течение 2024 года к административной ответственности привлекался 5 раз. В каком состоянии он находился в момент автоаварии, будет установлено после проведения назначенного химико-токсилогического исследования.

На месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции провели процессуальные действия, по данному факту проводится расследование, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ГАИ по Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Васильева

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