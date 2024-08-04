МЧС: 5 августа на Урале снова ждут сильные дожди

ГУ МЧС по Свердловской области продлило штормовое предупреждение о непогоде на 5 августа. Как и в воскресенье, в области местами ожидаются сильные дожди.

МЧС России по Свердловской области просит соблюдать меры безопасности:

Откажитесь от отдыха на природе и походов.

В такую погоду риск получить травму значительно повышается.

Владельцам частных домов:

Проверьте ливневую канализацию и дренажные системы.

Водителям рекомендуется:

Не пытайтесь проехать по подтопленным участкам.

Перестройтесь в правый ряд (на обочину), включите аварийные огни и переждите ливень.

В случае стремительного подъема воды покиньте транспортное средство и перейдите на возвышенность.

О возникновении ЧП немедленно сообщите по телефонам:

101 – пожарноспасательная служба МЧС России

112 – единый номер вызова экстренных служб.

Екатеринбург, Елена Васильева

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