МЧС: 5 августа на Урале снова ждут сильные дожди

ГУ МЧС по Свердловской области продлило штормовое предупреждение о непогоде на 5 августа. Как и в воскресенье, в области местами ожидаются сильные дожди.
МЧС России по Свердловской области просит соблюдать меры безопасности:
Откажитесь от отдыха на природе и походов.
В такую погоду риск получить травму значительно повышается.
Владельцам частных домов:
Проверьте ливневую канализацию и дренажные системы.
Водителям рекомендуется:
Не пытайтесь проехать по подтопленным участкам.
Перестройтесь в правый ряд (на обочину), включите аварийные огни и переждите ливень.
В случае стремительного подъема воды покиньте транспортное средство и перейдите на возвышенность.
О возникновении ЧП немедленно сообщите по телефонам:
101 – пожарноспасательная служба МЧС России
112 – единый номер вызова экстренных служб.
Екатеринбург, Елена Васильева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»