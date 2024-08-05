Уральские студенты разработали проекты транспортных узлов в Екатеринбурге

В Екатеринбурге прошел студенческий хакатон, участники которого предлагали свои идеи – как улучшить транспортную инфраструктуру города. Помогали им в этом представители крупнейших строительных компаний региона.

Проект наставничества «Территория движения» уже во второй раз проводится под эгидой Управления государственной экспертизы Свердловской области. Студенты уральских вузов и их наставники из 16 строительных компаний предложили четыре проекта по развитию и улучшению транспортной инфраструктуры города.

Концепция мультифункционального транспортного кластера для будущих жителей «Горнощитского» (Академического-2), где по расчетам будут проживать 123 тыс. жителей, разрабатывалась под наставничеством главного архитектора проекта АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») Александра Ананьева. Транспортный кластер включает в себя общественно-деловой центр, перехватывающую парковку, автобусную станцию, остановку городской электрички, трамвайную остановку (линия от станции метро «Ботаническая»). Скорость движения предлагается увеличить за счет создания обособленного полотна для трамваев и выделенной полосы для автобуса.

«Наставничество – это хорошо забытое старое, прекрасный способ поддержать талантливую молодежь, мотивировать их на дальнейший рост. Наши протеже проделали замечательную работу при поддержке администрации города Екатеринбурга и Управления государственной экспертизы Свердловской области. Отдельная благодарность руководителю проекта Ирине Титовой», – отметил Александр Ананьев.

Еще один проект – развитие наземного метро на основе городской электрички. Эффективность подобного проекта можно увидеть в столице нашей родины – это московский центральный диаметр. Центр города Екатеринбурга было предложено разгрузить за счет введения платного въезда. По расчетам студентов, это может снизить загрузку центра города на треть. Такой подход был когда-то применен в Париже, и оказался эффективным.

Победитель студенческого хакатона будет определен на международной строительной выставке-форуме 100+ TechnoBuild 2024 в начале октября.

Напомним, что первый проект наставничества – конкурс «Студенческий хакатон. Шелковый путь» был проведен в 2023 году. Тогда команда с наставником из компании ГК «КОРТРОС» разработала проект арт-объекта «Урал – середина Земли», который предлагалось разместить на пересечении трассы М12 и ЕКАД.

Екатеринбург, Таисья Исупова

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