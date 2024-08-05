За выходные екатеринбуржцы перевели мошенникам 24 млн рублей

Жители Екатеринбурга перевели мошенникам 24 млн рублей за выходные. Зарегистрировано 10 случаев, по каждому ведется расследование уголовного дела по ст. 159 УК РФ. Жертвы мошенников – заведующий филиалом колледжа имение Ползунова, слесарь по сборке металлоконструкций, специалист Роспотребнадзора, директор магазина, водитель, контролер, самозанятые горожане, сообщили в полиции города.

«В большинстве случаев потерпевшим звонили под видом непосредственного руководителя или коллеги, операторов сотовых компаний, сотрудников «Госуслуг», силовиков, брокеров, сотрудников Росфинмониторинга и Банка России, они называли персональные данные заявителей и информировали о несанкционированных попытках неизвестных оформить на них кредиты, просили продлить договор на услуги связи, инвестировать в криптобиржу и т.п. Заявителей убедили в том числе оформить так называемые зеркальные займы и перевести деньги на «безопасные счета», – сообщили в пресс-службе УМВД города.

В полиции призвали быть бдительнее, не выполнять указания незнакомцев, особенно связанные с манипуляциями деньгами, остерегаться сомнительных предложений о заработке. «Сотрудники правоохранительных органов, представители банков и иных структур не звонят горожанам и не требуют оформлять так называемые зеркальные займы, не существуют никакие безопасные счета», – отметили в ведомстве.

Екатеринбург, Елена Сычева

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