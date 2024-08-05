Уралец подумал, что проехал свою станцию, и сорвал стоп-кран

Электропоезд Екатеринбург – Бокситы в пятницу, 2 августа, совершил вынужденную остановку между станциями Лая и Баранчинская – один из пассажиров сорвал стоп-кран. Вынужденная стоянка электрички составила три минуты.

Как сообщили в пресс-службе УТ МВД по УрФО, на станции Горноблагодатской транспортные полицейские задержали виновника остановки. Им оказался 20-летний житель Екатеринбурга. Как пояснил молодой человек, ему показалось, что он проехал нужную ему остановку, поэтому сорвал стоп-кран.

С нарушителем провели воспитательную беседу, пояснив, что его случай не может быть основанием для срыва стоп-крана. Незадачливому пассажиру грозит штраф в размере 2 тысяч рублей.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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