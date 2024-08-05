Режим дня и эмоциональная разгрузка: как подготовить первоклассника к новой жизни

Совсем скоро начнется новый учебный год. Специалисты напоминают, что родителям первоклассников важно не только купить детям школьную форму, рюкзаки и канцелярские принадлежности, но и оказать им психологическую поддержку, скорректировать эмоциональный настрой и режим дня.

Как сообщает ДИП, главный детский невролог Свердловской области, к.м.н. Алексей Сулимов дал уральцам несколько советов на эту тему.

«Начните с формирования режима дня. Для качественной работоспособности, усидчивости, должной концентрации внимания и хорошего настроения на целый день ребенку необходим полноценный сон. Вечером избегайте чрезмерной активности, исключите просмотр телевизора и использование гаджетов за два часа до сна. Проветривайте помещение перед сном, уберите световые и звуковые раздражители», – советует Алексей Сулимов.

В течение дня ребенок должен получать адекватную физическую нагрузку (желательно на свежем воздухе) в соответствии с возрастом и состоянием здоровья. Это не только позволит укрепить костно-мышечную систему малыша, но и даст ему эмоциональную разгрузку.

Одновременно родителям будущих первоклассников необходимо постепенно вводить ребенка в учебный процесс, начиная с 10-15 минут, переходя к более продолжительным занятиям на развитие письменных навыков, мелкой моторики и разговорной речи в домашних условиях. Необходимо уделять особо внимание эмоциональной окраске занятий, чтобы пробудить интерес ребенка.

Еще одним важным моментом является смена окружающей среды и круга общения вчерашнего детсадовца. Врач рекомендует совместные прогулки рядом со школой, разговоры не о погружении во взрослую жизнь (это может испугать ребенка), а о появлении новых друзей, увлечений, новых знаний и умений.

Если родители заметили отклонения в привычном поведении ребенка (раздражительность, плаксивость, двигательное возбуждение, чрезмерную эмоциональность), не стоит самостоятельно назначать сыну или дочке лекарственные препараты. При подозрении на сложности в адаптации к школе лучше проконсультироваться с психологом, который проведет комплексную оценку состояния первоклассника, даст советы ребенку и родителям, а при необходимости направит на консультацию к профильному специалисту для выбора адекватной медикаментозной коррекции поведения».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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