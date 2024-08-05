Полуфинальная игра Кубка главы Екатеринбурга по бильярду длилась почти 8 часов

В Екатеринбурге поставили рекорд по самой продолжительной игре в бильярд за всю историю кубков мира по этому виду спорта. Матч за выход в финал Кубка главы города среди женщин продлился 7 часов 50 минут, сообщили в пресс-службе мэрии.

В этой игре приняли участие Валерия Емельянова (Славянск-на-Кубани) и Анастасия Зверинцева (Самарская область). Девушки стали обладательницами специального приза турнира за терпение и волю к победе.

В финале женского турнира, как и год назад, встретились самая титулованная спортсменка России, многократная чемпионка мира и Европы Диана Миронова и Валерия Емельянова. Победу одержала Миронова – 5:1, подтвердив таким образом звание сильнейшей спортсменки. Третьими стали Анастасия Зверинцева и воспитанница уральской школы бильярда Варвара Осинцева.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов прокомментировал итоги турнира: «Когда полтора года назад возникла идея в рамках юбилея города провести такой турнир по бильярду, никто даже представить не мог, что все выльется в такой замечательный праздник и в такую славную традицию. К нам приезжает вся спортивная элита, не только России, но и тех стран, в которых любят русский бильярд. Я испытываю гордость, что все это происходит в Екатеринбурге. Я уверен, что эта традиция будет жить многие и многие годы», – отметил Орлов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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