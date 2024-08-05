На Екатеринбург идут новые ливни

В Екатеринбурге ожидаются сильные дожди – завтра, 6 августа, прогнозируются новые ливни, сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.
«Не выезжайте на личном транспорте, если это возможно, избегайте нахождения под деревьями и плохо закреплёнными конструкциями, переходите улицу осторожно, будьте осторожны с электроприборами, отложите длительные прогулки и занятия спортом на открытом воздухе, при необходимости оказания помощи другим людям избегайте опасных мест», – напомнили в пресс-службе ведомства.
Там предупредили, что необходимо звонить по номеру 112 для вызова экстренных служб.
Екатеринбург, Елена Сычева
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