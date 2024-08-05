Житель Свердловской области получил судимость за стрельбу по оператору и повреждение дорожной камеры

Житель Свердловской области привлечен к уголовной ответственности за стрельбу по оператору мобильного комплекса фотовидеофиксации из газового пистолета и повреждение дорожной камеры. Приговор вынес Сысерстский районный суд Свердловской области.

Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком. Помимо этого, он возместил ущерб компании-оператору комплексов фотовидеофиксации УГМК-Телеком.

«Житель Свердловской области был осужден за хулиганство. Свое преступление он совершил в конце апреля на подъезде к Екатеринбургу с автодороги М-5 Урал (141.800 км). Мужчина припарковал автомобиль Mitsubishi Lancer, после чего повредил и опрокинул на землю автоматический комплекс фиксации нарушений правил дорожного движения «Кордон». Затем выстрелил из газового пистолета в оператора, находившегося в салоне автомобиля, в результате чего тот получил химический ожог глаз», – рассказали «Новому Дню» подробности происшествия в УГМК-Телеком.

Отметим, что это не первый случай уголовного разбирательства по факту повреждения дорожных камер и нанесения ущерба здоровью операторов мобильных комплексов. В ноябре 2022 года в Нижнем Тагиле задержали двух мужчин, которые разбили оборудование и напали на смотрителя камер. Тогда сумма ущерба составила более 150 000 рублей. Еще раньше, в марте 2020 года, на трассе М-5 на оператора напали сразу несколько человек. Всех участников драки также задержали и привлекли к ответственности.

По данным УГМК-Телеком, стоимость одной такой мобильной камеры достигает 2 млн рублей, а значит, сумма компенсации ущерба может не ограничиваться сотнями тысяч.

Екатеринбург, Елена Васильева

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