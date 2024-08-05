Пять человек пострадали в ДТП под Первоуральском (ФОТО)

Сегодня около 13:00 на подъезде к Первоуральску грузовой автомобиль FAW не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля «Хендэ Солярис» и столкнулся с ним.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД, пострадали водитель и четыре пассажира легковой автомашины: 65-летний мужчина и три женщины – 24, 43 и 63 лет. Пострадавшие с различными травмами доставлены в лечебные учреждения для оказания помощи.

Автомашиной «Хендэ Солярис» управлял 41-летний мужчина, житель Екатеринбурга, имеющий стаж вождения 13 лет. Водитель грузовика к административной ответственности привлекался 19 раз. Процедура освидетельствования показала, что оба водителя трезвы.

Первоуральск, Елена Владимирова

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