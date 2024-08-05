Часть улицы Мусоргского перекроют на месяц

Специалисты ЕМУП «Водоканал» закроют движение транспорта по улице Мусорского вблизи строений № 36 и № 38 с 20 августа по 19 сентября 2024 года.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, это связано со строительством наружных сетей ливневой канализации. На закрытом участке рабочие установят соответствующие дорожные знаки и указатели.

Объезд для автомобильного транспорта будет организован по улицам Промысловой, Патриса Лумумбы, Газетной, переулкам Дизельному, Багратиона, Балакирева.

Маршруты общественного транспорта не изменятся.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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