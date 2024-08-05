На пожаре в бане в Екатеринбурге погиб человек

Сегодня в 15:25 в переулке Выходном в Екатеринбурге сгорели частный дом и баня, один человек погиб.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, существовала угроза распространения на соседние строения. В 16:25 пожарные локализовали возгорание. В 17:08 открытое горение было ликвидировано. В ходе тушения обнаружен погибший.
Сейчас пожарные проливают и разбирают сгоревшие конструкции. В тушении пожара участвуют 17 специалистов и 5 единиц техники.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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