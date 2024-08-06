Трое детей на Урале отравились ядовитыми грибами (ФОТО)

С начала летнего сезона в Свердловской области ядовитыми грибами отравились трое детей. Их состояние было крайне тяжелым, и только своевременное обращение к врачам спасло их жизни. Об этом сообщает департамент информполитики со ссылкой на специалистов Областной детской клинической больницы.

Основная причина отравлений – неумение взрослых распознавать съедобные и ядовитые грибы, неправильное приготовление блюд из некоторых съедобных и условно съедобных видов. Для детей отравление грибами особенно опасно из-за малой массы тела. Чтобы спасти пострадавших, потребовались самые современные методы лечения.

«Экстракорпоральная детоксикация, то есть очистка крови вне организма с помощью специального медицинского оборудования, позволяет стимулировать естественные процессы детоксикации. Это способствует скорейшему выздоровлению детей», – пояснил заведующий отделением анестезиологии-реанимации №2 ОДКБ Александр Лазукин.

Даже самый опытный грибник может ошибиться и перепутать хороший гриб с ядовитым. Между тем даже четверти шляпки молодой поганки в составе блюда достаточно для гарантированного летального исхода.

Отравление грибами характеризуется резкими коликообразными болями в животе, сильной рвотой, диареей, резким упадком сил, головокружением и головными болями, периодически повторяющимися судорогами, выраженной заторможенностью, галлюцинациями, потерей сознания. Если подобные симптомы появились у ребёнка, немедленно обратитесь за помощью к врачам.

Характерным симптомом отравления бледной поганкой является неукротимая рвота и обильная водянистая диарея, иногда с прожилками крови. Это приводит к развитию тяжелого обезвоживания, снижению артериального давления, учащению пульса. В дальнейшем самочувствие пациента улучшается, наступает период «мнимого благополучия», который длится около 2-4 суток. Затем состояние вновь ухудшается, развивается поражение печени и почек, нарастает общая слабость, появляются тяжесть и боль в правом подреберье, нарушается сон, аппетит, развивается желтуха, кровоточивость, фиксируются заторможенность или возбуждение, неадекватность, галлюцинации с последующим нарушением дыхания и работы сердечно-сосудистой системы, развитием комы.

«Даже в случае абсолютной уверенности в качестве съеденных грибов при появлении симптомов отравления необходимо как можно раньше обратиться за медицинской помощью. Самолечение недопустимо, ведь упущенные часы могут стать роковыми», – подчеркнул и.о. заведующего Областным центром острых отравлений, врач анестезиолог-реаниматолог, токсиколог Иван Николаев.

Начинать всегда нужно с вызова «скорой», поскольку дистанционно определить тяжесть ситуации нельзя. В качестве первой помощи можно принять энтеросорбенты (активированный уголь, полисорб и другие), а также слабительные препараты для очищения кишечника. Остатки подозрительного блюда из грибов надо сохранить до приезда врачей – это поможет поставить диагноз.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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