В уральских лесах обнаружили новый вид косуль

Перед уральскими учеными открылось новое поле для исследований. Охотники заметили, что сибирские косули, обитающие в Свердловской области, крупнее, чем в угодьях других регионов. Ученые полагают, что в уральских лесах обитает особый вид сибирской косули, сообщили в ДИПе.



На протяжении года сотрудники Института экологии растений и животных УрО РАН будут подробно изучать животных этого вида в лесах Среднего Урала, чтобы понять, насколько сильно они отличаются от сородичей в других регионах. Ученые будут оценивать пищевую базу, изучать условия обитания этих животных, а также биологический материал.



«Детальное изучение биологических свойств косули будет способствовать увеличению численности вида и может стать стимулом для дальнейшего развития организованного охотничьего туризма в области», – отметил директор департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Александр Кузнецов.



Согласно подсчетам специалистов, в 2024 году в лесах региона обитает более 50 тысяч особей сибирских косуль.



Екатеринбург, Елена Владимирова

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