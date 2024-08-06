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Вторник, 6 августа 2024, 15:07 мск

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Строители перекроют улицу Уральских Рабочих

Специализированный застройщик «Атомстройкомплекс – Северное сияние» закроет движение по улице Уральских Рабочих из-за строительства дождевой канализации.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, движение перекроют дважды:

– от дома № 4 по улице Уральских Рабочих до улицы Кузнецова с 21 августа по 21 октября;

– от дома № 4 до дома № 8 по улице Уральских Рабочих с 22 октября по 8 ноября.

Движение транспорта будет перенаправлено по улицам Авангардной, Калинина и Кузнецова. Строители просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршруты.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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