Уральцев пригласили принять участие в кастинге для модного шоу U'Fashion

Жителей Свердловской области приглашают принять участие в кастинге для модного шоу в рамках проекта U'Fashion, которое состоится 17 августа, в День города, в «Ельцин-центре».

Как сообщили в ДИПе, кастинг пройдет в воскресенье, 11 августа, в «Ельцин-центре». Все желающие могут подойти к 12:00 в Center Club на первом этаже. Для регистрации необходимо взять с собой паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Сам отбор будет проходить в атриуме президентского центра.

Принять участие в кастинге могут все жители Свердловской области старше 18 лет. Ограничений по внешним данным нет. Отобранных участников кастинга пригласят стать моделями модного шоу, которое пройдет в День города, 17 августа, и будет приурочено к Международной неделе моды UF Lab. В концептуальном модном шоу примут участие международные и российские бренды и дизайнеры.

«Глобальная задача Международной недели моды – рассказать всему миру о том, что Екатеринбург претендует на звание нового модного центра России. Мероприятия UF Lab направлены на повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области: в программу включены большая деловая часть, встречи дизайнеров с байерами, сами показы станут площадкой для обмена опытом. И, конечно, хочется, чтобы уральцы стали частью большого и важного проекта U'Fashion», – сказал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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