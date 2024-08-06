Салюта не будет: День города в Нижнем Тагиле пройдет в усеченном формате

Программа Дня города в Нижнем Тагиле будет скорректирована, так как многие горожане все еще скорбят по жертвам обрушения дома на Сибирской, 81.

Об этом заявил сегодня глава города Владислав Пинаев. По его словам, отменили увеселительные мероприятия – в частности концерт исполнителя Амирчика и праздничный салют. При этом в программе остались патриотические мероприятия, например, концерт Александра Маршала, а также активности для самых маленьких –проект «Киндерград».

Как уже сообщал «Новый День», в четверг, 1 августа, около 12:00 в Нижнем Тагиле рухнула часть жилого дома по адресу: ул. Сибирская, 81, под завалами остались люди. Спасательные работы завершились в ночь со 2 на 3 августа. В списке погибших 10 человек, пятеро из них – дети, трое – пенсионеры. 3 августа в городе был объявлен день траура.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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