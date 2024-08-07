Водитель «Приоры» попал в ДТП в компании четырех несовершеннолетних девушек (ФОТО)

Житель Сысертского района поехал покататься на автомобиле «Лада Приора» с четырьмя знакомыми девушками и попал в ДТП. Одна из пассажирок накануне отмечала день рождения.

Как сообщили в пресс-службе областного УГИБДД, авария случилась вчера около 22:00 возле деревни Большое Седельниково. 27-летний водитель, не имеющий прав на управление автомобилем, превысил скорость, не справился с управлением и съехал в глубокий кювет.

Водитель и три его пассажирки, девушки 16 и 17 лет, с тяжелыми травмами головы и тела доставлены в медицинские учреждения города Екатеринбурга. Четвертая пассажирка не пострадала. Установлено, что в момент автоаварии участники не были пристегнуты ремнями безопасности. На автомобиле стояла зимняя резина.

Владелец машины купил ее весной текущего года, но на себя не оформлял. В отношении автомобилиста составлены протоколы сразу по нескольким статьям КоАП: за вождение без прав, за отсутствие страхового полиса, за управление транспортом, не зарегистрированным в установленном законом порядке, за передвижение на зимней резине, за неиспользование ремней безопасности, за нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевших. В больнице водителя проверят на состояние опьянения.

Фото ГАИ

Сысерть, Елена Владимирова

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