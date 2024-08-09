Сегодня работать нельзя

По христианскому календарю 9 августа – День великомученика и целителя Пантелеймона. Согласно преданию, христианин Пантелеймон владел врачебным искусством. С помощью молитвы он оживил ребенка, за что был назван «всемилостивым». В православной церкви он почитается как грозный святой, покровитель воинов.

В народе в этот день было принято собирать лекарственные травы и коренья. Считалось, что после 9 августа они теряют свои целебные свойства: «Не соберешь вовремя – вся сила травы в корень пойдет», – говорили в деревнях. На Руси в этот день старались не работать. Верили, что «кто на Пантелея работает, у того гроза спалит хлеб». Отсюда второе название целителя – Палий, про него в старину говорили: «Палий спалит двор того, кто возит в этот день копны на гумно».

Екатеринбург, Елена Васильева

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