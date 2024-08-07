В Новокольцовском построят детский сад и образовательный центр

В микрорайоне Новокольцовском появится детский сад и образовательный центр.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект межевания территории в районе улицы Универсиады и Алексеевского бульвара. Согласно документу, кроме жилых домов в Новокольцовском появится детский сад на 350 мест, а также образовательный центр, рассчитанный на 1500 учеников и 350 дошколят.

Кроме того, в этом году в Екатеринбурге завершится строительство трех школ: № 300 на улице Рощинской, № 133 в Академическом районе и школы на улице Советской.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube