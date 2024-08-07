Биолог объяснила, почему нет вакцины от боррелиоза

Сезон активности клещей на Среднем Урале увеличивается год от года, первые жертвы появляются еще в марте, а к концу октября их насчитывается по 20-30, а иногда и 40 тысяч. Опасность клещей не в собственно присасывании, а в возможности занести инфекцию. Причем если от энцефалита есть вакцина, то от Лайм-боррелиоза, которым заражаются вдвое чаще, – нет.

Биолог, популяризатор вакцинации, представитель АНО «Коллективный иммунитет» Антонина Обласова рассказала «Новому Дню», что причина не в том, что ученым не удалось создать эффективную вакцину. «Первая и единственная лицензированная вакцина против болезни Лайма была разработана и зарегистрирована в США в 1998 году. В отношении инфицирования она обладала эффективностью около 75%. В 2002 году производитель отозвал ее с рынка», – сообщила Обласова.

Вторая компания, которая также разработала достаточно эффективную вакцину, не стала даже заявляться на лицензию. Сыграли роль несколько причин. Первая – сравнительно небольшой рынок. «Болезнь Лайма достаточно хорошо диагностируется и лечение ее недорогое, она не смертельна и встречается не на всей территории США. То есть ее потенциальные потребители в США – сельские ипохондрики (в прессе так и говорили)», – рассказала собеседница агентства.

Вторая причина – сложнее. «На вакцину ополчилось сообщество людей, которое считало болезнь Лайма хронической. Сложно объяснить их логику, это было нечто похожее на ситуацию, когда у людей отбирают смысл жизни. Они почувствовали угрозу. И хотя изначально поддерживали вакцину, очень скоро поменяли свою позицию, так как поняли, что могут потерять свое сообщество, которое давало почву для заработка очень многим (очень выгодно лечить несуществующую хроническую болезнь). Кроме того, ей устроили настоящую травлю те, кто считал ее опасной. Хотя в отчетах о клинических исследованиях не было ничего тревожного, т.е. в контрольной группе частота нежелательных явлений была такая же, как в группе, получавшей вакцину, сомнение в безопасности получило резонанс», – рассказала Антонина Обласова, уточнив, что поводом для этого стали отзыв вакцины от ротавируса и публикация статьи о связи вакцины от кори, краснухи и паротита с аутизмом (позже отозванной и многократно опровергнутой).

По словам собеседницы агентства, вакцинам от болезни Лайма просто не повезло. «Но в 2022 году в США началась III фаза клинических испытаний еще одной вакцины. В декабре 2023-го набор добровольцев для этого исследования был завершен, а в июле 2024-го было объявлено, что все участники получили все запланированные дозы вакцины. Так что ждем результатов и потом еще лет 10, когда эта вакцина после регистрации появится в России», – добавил она.

Екатеринбург, Елена Сычева

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