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Среда, 7 августа 2024, 11:51 мск

Новости Екатеринбург

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В высотке на Уктусе загорелась квартира

Фото из архива

В многоэтажном доме на улице Самолетной в Екатеринбурге пожар. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, горят квартира и балконы на 9 и 10 этажах 16-тиэтажки. «До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 30 человек. Данных о пострадавших не поступало», – сообщили в ведомстве.

Сейчас на месте работают пожарные расчеты, спасатели ищут очаг возгорания, а также тех, кто мог остаться в задымленных квартирах.

Екатеринбург, Елена Сычева

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