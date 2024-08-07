Концерта Глеба Самойлова в Екатеринбурге не будет

9 августа в Екатеринбурге на площадке клуба «Фабрика» должен был состояться концерт Глеба Самойлова, экс-участника группы «Агата Кристи». Как сообщает «Новый День», еще утром билеты на мероприятие были в продаже в зрелищных кассах горда. Однако к середине дня их онлайн- и офлайн-продажа была закрыта.

Организаторы отмену выступления, посвященного дню рождения Глеба Самойлова, подтверждают. О том, будет ли концерт перенесен на другую дату или полностью отменен с последующим возвратом денег за билет, пока информации нет.

Напомним, в конце июля Глеб Самойлов и группа «Матрикс» неудачно выступили в Красноярске по приглашению местной администрации. Концерт спровоцировал широкую дискуссию о политических взглядах певца и его окружения, а также о том, справедливо ли по отношению к зрителям выходить на сцену в нетрезвом состоянии.

Накануне против концерта Глеба Самойлова выступали общественники из Екатеринбурга. В частности, «Русская община» призывала не допустить данного мероприятия.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube