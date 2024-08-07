«Уралдортехнологии» попали под санкции за срыв срока дорожных ремонтов (ФОТО, ВИДЕО)

Компания «Уралдортехнологии», которая заключила с городской администрацией подрядные договоры на ремонт улиц в Екатеринбурге, работает с нарушением сроков.

Как передает пресс-служба мэрии, об этом сегодня заявил замглавы города Алексей Бубнов по итогам объезда улиц.

На данный момент «Уралдортехнологии» делают ремонт на улице Студенческой, от улицы Первомайской до улицы Малышева и на улице Малышева, от улицы Московской до улицы Воеводина.

Затянувшийся ремонт улицы Малышева

По словам Бубнова, оба объекта ремонтируются со значительным отставанием от графика, поэтому в отношении организации применены штрафные санкции: «У нас есть и другие инструменты – например, расторжение контракта, но это будет финальным шагом, который, возможно, повлияет на подрядную организацию. Пока мы применяем штрафные санкции. Работы все-таки ведутся, хотя и не в том графике: работу по ремонту улицы Студенческой и улицы Малышева подрядчик планирует завершить до 1 сентября».

Кроме того, компания должна отремонтировать улицу Хохрякова, но, как передает корреспондент РИА «Новый День», там работы даже не начаты.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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