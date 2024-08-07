Энергетики будут готовы запустить отопление 1 сентября

В Екатеринбурге энергетики будут готовы запустить отопление уже с 1 сентября, если того потребуют погодные условия – к этой дате завершатся все подготовительные летние работы, сообщил вице-мэр города Владимир Гейко. «Задача – обеспечить техническую возможность, в этом году планируем это сделать к 1 сентября. Дальше наблюдаем за погодными условиями, но многолетний опыт подсказывает, что в районе 15 сентября», – сказал он.

В свою очередь, исполнительный директор «Екатеринбургской теплосетевой компании» (входит в ПАО «Т-Плюс») Андрей Шмельков напомнил, что в ближайшее время в городе закончатся гидравлические испытания теплосетей. «Нам предстоит сегодня последняя ночь централизованных испытаний теплосети в зоне централизованного теплоснабжения. Мы прошли четыре этапа», – сказал он, уточнив, что за все этапы выявили порядка 650 повреждений, большая часть из которых, почти 500, уже устранены.

Напомним, согласно действующему федеральному законодательству, отопительный сезон должен начинаться после того, как течение пяти дней подряд среднесуточная температура воздуха будет ниже +8 градусов.

В прошлом году в Екатеринбурге отопительный сезон начался 11 сентября, полностью город был снабжен теплом к 9 октября.

Екатеринбург, Елена Сычева

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