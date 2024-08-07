Игры, конкурсы и фотозоны: в Академическом третий раз отметили День строителя (ФОТО)

В самом молодом районе Екатеринбурга, Академическом, сегодня с размахом отметили День строителя. Взрослые и дети могли посетить выставку строительной техники, фотозоны, мастер-классы, перекусить на фуд-корте, а также посмотреть выступления артистов.

Для самых маленьких гостей праздника работали строительные зоны, где ребята могли сами построить мост и башню, научиться складывать кирпичи и померить строительную каску. Для детей постарше работала зона настольных игр, а уставшие от активностей могли отдохнуть в лаунж-зоне.

Почетными гостями праздника стали те, чьими руками строится растущий район. Генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов обратился к ним с приветственным словом: «Мне кажется, что одна из немногих профессий, в которой, несмотря на эволюцию человечества, приходится работать в непростых условиях – это профессия строителя. Сами посудите: и днем и ночью, и в снег и в зной, и на больших высотах, и на больших глубинах работают наши коллеги. Несмотря на все сложности, объекты, которые мы возводим, это радость, это счастье для людей. Это – понимание того, что наша страна и все мы живем и бурно развиваемся. Я хочу выразить благодарность всем строителям за преданность долгу, готовность решить любую проблему, и, конечно, пожелать счастья в семье, достатка и гармонии!»

Затем Сергей Ланцов наградил благодарственными письмами за добросовестный труд, профессионализм и достижение высоких результатов в трудовой деятельности представителей 14 строительных предприятий, каждое из которых ежедневно делает Академический район комфортнее и современнее.

Напомним, на сегодняшний день Академический – это 2,5 млн квадратных метров жилья, на которых проживают 150 тысяч человек. Еще 2 млн планируется возвести в ближайшую пятилетку.

Район не зря называют самым молодым в городе. На его территории функционируют 30 детских садов, 8 школ, в которых получают среднее образование 19 тысяч детей. 85% выпускников 11-х классов поступают в высшие учебные заведения. В 2024 году свои двери откроет пятиэтажная школа в квартале «Спутник-1» на 1200 мест. В планах – строительство еще трех школ и 12 ДОУ.

Кроме того, Академический – самый перспективный из восьми районов столицы Урала, который в обозримом будущем, несомненно, получит статус первого в УрФО Наукограда, так как здесь уже действуют пять НИИ УрО РАН. Основой будущего Наукограда станет медицинский кластер, который объединит инновационный онкоцентр, госпиталь ветеранов войн, детскую поликлинику и поликлинику для взрослых.

Академический – это первый мегапроект комплексного освоения территории на Урале и один из самых перспективных районов Екатеринбурга. Ключевая задача девелопера Академического – это формирование комфортной городской среды. Одновременно здесь строятся жилые, социальные, коммерческие объекты, район включается в себя дорожно-транспортную сеть и благоустраивается.

Фото: пресс-служба УК «Академический»

Екатеринбург, Елена Владимирова, Степан Фатхиев

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