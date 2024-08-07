В Серове полицейский спас тонущую девочку

В Серове участковый спас тонущего ребенка. Младший лейтенант полиции Гаджи Гасанов проводил рейд по водоемам и рекам. На берегу Каквы в Медянкино он заметил в воде женщину, которая звала на помощь и безуспешно пыталась спасти тонущего ребенка. Полицейский бросился в реку, схватил девочку и поплыл к берегу. Там на помощь подоспели очевидцы. В настоящее время здоровью 6-летней малышки ничто не угрожает.

Мама ребенка выразила благодарность участковому, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Екатеринбург, Елена Сычева

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